Названы ошибки, которые мешают подняться по карьерной лестнице Психолог Косторных: избыточный перфекционизм мешает продвижению по карьерной лестнице

Работа в офисе / Фото Shutterstock

Одной из наиболее частых ошибок, мешающих продвижению по карьерной лестнице, является избыточный перфекционизм, при котором человек считает себя недостаточно хорошим сотрудником, постоянно сравнивая себя с недостижимым идеалом, заявила психолог Наталья Косторных. По ее мнению, для перфекционистов не существует промежуточного состояния между «идеалом» и «лузером», пишет «Москва 24».

Перфекционисты склонны создавать фантазийные идеальные образы. В том числе это может быть образ эталонного профессионала, при сравнении с которым человек начинает отказывать себе в признании, а следовательно, и в справедливом повышении по службе. Перфекционист может думать, что если он не является носителем качеств Илона Маска, то не совершенен, а значит — профан, самозванец или даже лузер, — отметила Косторных.

Также она добавила, что многие специалисты склонны пропускать всю информацию сквозь внутренний фильтр, отсеивая все положительные аспекты и обращая внимание исключительно на отрицательные. Например, такие сотрудники воспринимают более сложное задание не как возможность себя проявить, а как угрозу или опасность. При этом многих, заверила Косторных, отпугивают даже чужие неудачи. Человек думает, что раз коллега после разговора с руководством о новой должности получил отказ, значит, откажут и ему, пояснила психолог.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru назвала критерии, по которым человек считает себя успешным. Согласно данным ВЦИОМа, к таковым относят себя 67% россиян. По словам эксперта, успех является внешним выражением, которое можно посчитать.