Психолог назвала опасный миф о сексе, провоцирующий насилие Психолог Байда: миф о физической потребности в сексе опасен и чреват насилием

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Навязанным и опасным мифом о сексе является утверждение о физиологической потребности человека в половых актах, рассказала NEWS.ru семейный психолог Елена Байда. Она отметила, что желание вступить в близость «любой ценой» чревато насилием.

Секс нужен для здоровья и это важная физиологическая потребность — навязанное и опасное мнение. Это убеждение может толкать людей на получение секса любой ценой, вплоть до совершения актов насилия. На самом деле секс — это психологическая потребность, направленная на получение удовольствия и физическое здоровье с сексуальной жизнью мало связано. Гораздо полезнее в этом плане заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и так далее, — добавила Байда.

Ранее сексолог Олеся Полевичок рассказала, что быть холостяком зачастую является осознанным выбором человека, но в некоторых ситуациях подобные взгляды могут быть вызваны серьезными патологиями. Она указала, что иногда отсутствие долгосрочных отношений может указывать на проблемы с коммуникацией. По ее словам, холостякам следует обратить внимание, не выстраиваются ли их связи с людьми по одному и тому же сценарию.

Как уточнила специалист, также стоит бить тревогу, если социальная изоляция начинает носить экстремальный характер.