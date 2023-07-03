Психолог назвала опасность гиперопеки для ребенка Психолог Баринова назвала отставание детей в развитии опасным последствием гиперопеки

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Гиперопека, когда родители выполняют за ребенка любые действия, которые под силу и ему самому, не является заботой и очень опасна для психики ребенка, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» педагог-психолог Сусанна Баринова. Она подчеркнула, что одной из основных задач родителя является обучение ребенка жить в мире самостоятельно, в то время как гиперопека приводит к тому, что дети постоянно нуждаются в помощи.

При гиперопекающих родителях ребенок не проходит все этапы взросления. Он лишается возможности развиваться самостоятельно и в результате отстает в психоэмоциональном развитии от сверстников. В итоге появляются неуверенность в себе, страх ошибок, трудности в построении взаимоотношений в коллективе, а также неумение преодолевать препятствия и отстаивать свои желания и мнение, — предупредила специалист.

По ее словам, дети гиперопекающих родителей, вырастая, чаще оказываются подвержены различным зависимостям и вредным привычкам, повышенной тревожности, невротичности, инфантильности. Также они зачастую проявляют эгоизм, зависимость от чужого мнения и стремятся уходить от ответственности.

Чтобы исправить ситуацию, эксперт посоветовала родителям в первую очередь научить ребенка самостоятельности, при этом уважая его как самостоятельную личность и не используя авторитарный стиль воспитания.

Разрешите ребенку пробовать и ошибаться, извлекая из этого уроки. В детском и подростковом возрасте крайне важно поддерживать самостоятельность ребенка, хвалить его и наблюдать, как он проявляет усилия и справляется сам, — порекомендовала Баринова.

Ранее социальные психологи назвали инфантилизм и отсутствие желания брать на себя любую ответственность характерными чертами поколения, рожденного в конце 80-х — начале 90-х годов.