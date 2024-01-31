Психолог назвала неприятный синдром, с которым сталкивались все Психолог Миросенко: люди с синдромом вахтера критикуют и принижают других

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Людям с синдромом вахтера свойственны нарочитая агрессивность и критика, сообщила «Известиям» психолог Олеся Миросенко. По ее словам, такие люди стремятся показать свою власть или значимость, при этом таковыми не обладая. Миросенко отметила, что все так или иначе сталкивались с подобными людьми.

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с синдромом вахтера, даже если не знали, как это называется. Данный синдром описывает склонность человека, наделенного невысоким социальным положением, демонстрировать свою значимость и власть. И так как реальной власти у него нет, в ход идут чрезмерные придирки, критика, нарочитая агрессивность и создание всевозможных препятствий, — объяснила психолог.

Она уточнила, что не стоит обращать внимание на говорящее название синдрома, так как он встречается у людей совершенно разных профессий. Миросенко добавила, что основным занятием «вахтеров» становится поиск изъянов в других, так как признать собственное несовершенство для них слишком болезненно.

При встрече человека с синдромом вахтера, советует эксперт, лучше попытаться не реагировать на провокации. Это позволит снизить напряжение и эмоционально абстрагироваться, резюмировала психолог.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что внезапная агрессия или, напротив, апатия у подростка могут свидетельствовать о том, что у него есть какие-то внутренние проблемы, которые он не может разрешить самостоятельно. Также о проблеме могут говорить нарушения сна, аппетита, пренебрежение гигиеной, добавил эксперт.

Кроме того, о том, что ребенку нужна помощь, говорят и такие признаки, как ухудшение успеваемости, равнодушие к будущему, трудности с вниманием, мышлением, речью и письмом, внезапные приступы страха, демонстрация скуки и общая неудовлетворенность.