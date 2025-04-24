Психолог назвала необычный способ самоподдержки в трудных ситуациях Психолог Тур посоветовала поддерживать себя с помощью фраз родственников

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В сложные периоды лучше поддержать себя с помощью фраз родственников, а не цитат из интернета, заявила «Радио 1» психолог Екатерина Тур. В тяжелое время она посоветовала вспомнить жизнеутверждающие слова близких людей, например, матери, отца или бабушки.

В критичный момент нужно остановиться на несколько секунд, сказать себе поддерживающие фразы, что все хорошо, что ты живой, что с тобой все в порядке, что ты со всем справишься, — порекомендовала Тур.

Она пояснила, что такой способ позволит ощутить внутреннюю опору и приобрести психологическую устойчивость. Такой эффект, по мнению эксперта, связан с нейробиологическим процессом. Тур напомнила, что деструктивные установки негативно отражаются на жизни, в том числе провоцируют стресс и тревогу.

Психолог Дарья Яушева ранее заявила, что внимательное отношение к себе и принятие своих особенностей поможет добиться устойчивого морального состояния. По ее словам, важно уметь замечать свои потребности и не сравнивать себя с другими.