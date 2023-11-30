Психолог назвала главное жизненное правило зрелой личности Психолог Федорова: ответственность за решения является основой зрелой личности

Основой зрелой личности является способность брать ответственность за свои решения, рассказала в беседе с РИАМО психолог Анастасия Федорова. Она отметила важность выработки человеком личного ценностного кодекса с пониманием, что такое хорошо и плохо, правильно и неправильно.

По словам психолога, зрелая личность формирует собственные суждения на базе собственного опыта, а потому в личностный кодекс не должны входить мнения других людей, в том числе близких. И наоборот — понимание и принятие чужих ценностей является важной составляющей зрелой личности. Общение без манипуляций и создания чувства вины намного сложнее, но гораздо эффективнее, нежели давление и требования.

Вы слушаете близких, чтобы услышать, а не чтобы «вставить свои пять копеек». Вы интересуетесь, что может причинить человеку боль, а что порадовать, успокоить, сделать счастливым. И говорите на его языке, и даете то, что ему нужно, — объяснила эксперт.

Еще одной важной зоной ответственности специалист назвала контроль эмоций. По ее словам, если человек не в состоянии управлять своими чувствами, они будут управлять человеком, и влияние на поступки будут оказывать люди, которые вызывают больше всего чувств. Также важно уметь отказывать и не стремиться всем угодить и понравиться. Как подчеркнула психолог, человек обладает ограниченными ресурсами времени и энергии, и каждый день сам выбирает, куда их инвестировать.

Пытаться быть для всех хорошим — просто выкинуть все свои ресурсы в форточку. Кроме разочарования и выгорания это, как правило, ни к чему не приводит. Уважать себя, свое время, навыки — это важнейший признак зрелой личности, — отметила Федорова.

Она также призвала с благодарностью воспринимать внимание и помощь окружающих, так как это дар, а не «обязаловка». Так уйдут ожидания и разочарование, а сэкономленные нервы и энергию можно потратить на более приятные вещи, резюмировала эксперт.

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