Психолог назвала фразы, которые никогда нельзя говорить детям Психолог Крушинских: ребенку нельзя говорить «молодец» и «умница»

Фото: shutterstock

Слова-установки, поддерживающие только эгофункцию: «молодец», «умница», «ты самый-самый» и другие нередко провоцируют у ребенка страх совершить ошибку или отказ от принятия этой ошибки, сообщила медицинский психолог Любовь Крушинских «Газете.Ru». Врач также предупредила, что нельзя своего ребенка сравнивать со сверстниками или братьями и сестрами, поскольку это внушает ему чувство вины, что он не соответствует ожиданиям окружающих.

Лучше говорить: «у тебя получается», «ты это сделал». То есть подчеркивать и хвалить за совершенные действия. Также не стоит употреблять любые сравнения с родственниками или сверстниками: «такой же непутевый, как отец», «весь в деда» и прочее. Слыша эти фразы, ребенок понимает, что эти черты выделяются, и может невольно перенять их. Следует подчеркивать лучшие стороны, качества личности, способности родственников и говорить, что ребенок тоже может так, — сказала врач.

Крушинских объяснила, что фразы, унижающие способности («у тебя руки как крюки», «медведь на ухо наступил», «пишешь как курица лапой»), могут в будущем развить блок на определенную деятельность у ребенка.

Психолог также предупредила, что нельзя говорить «тебе нельзя доверять», «какой ты безответственный» и прочее. Чаще всего такие фразы разрешают ребенку деструктивное поведение. Очень страшно, когда ребенок слышит в свой адрес и такие слова: «Мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный». Такие фразы-предписания вселяют тотальное чувство вины и стыда перед родителями.

Врач-психолог Любовь Климова ранее рассказала, что детей можно отпускать в школу без сопровождения в возрасте 9–11 лет. Однако, по ее словам, прежде чем перестать провожать ребенка, родителям лучше потренировать его, чтобы развить пространственное мышление и навыки безопасности на дороге как пешехода.