Психолог назвала частую причину разрыва в отношениях

Страсть или «физическая химия» между людьми со временем утихает, и если пара не обзавелась детьми, жильём или совместными интересами, то вероятнее всего их ждёт разрыв, считает психолог Жанна Абрамова. Она подчеркнула, что любовь это не только секс, но и многогранные отношения, которые нужно «строить, как дом», пишет Lenta.ru.

Если мы любовь воспринимаем за страсть, то есть любовь для нас — это физическая химия, то физическая химия после трёх лет, как бы мы не хотели, плюс-минус подостынет, и если мы не развиваем что-то ещё помимо страсти, например, не рожаем деток, не строим дом, не заводим собачку, не занимаемся общим делом: спортом, бизнесом и так далее, если людей ничего кроме этой химии не объединяет, и они не создали ничего в течение этих трёх лет, тогда люди начинают друг другу изменять и расходятся, — пояснила Абрамова.

Она добавила, что многие женщины рожают второго и третьего ребёнка, так как это «клей» для отношений. По её мнению, если в отношениях такой клей отсутствует, а каждый партнёр развивается по-своему, пара долго не продержится. Абрамова подчеркнула, что для сохранения страсти важно не понижать либидо мужчины обидами и скандалами.

Любая обида просто кастрирует мужчину полностью. Если женщина пообижалась, а потом вернулась и зовёт в койку, мужчина кастрирован, блокируется его мужское достоинство, — отметила Абрамова.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила: чтобы справиться с раздражительностью, направленной в адрес своего партнёра в отношениях, сначала стоит определить, какие именно качества человека стали причиной стресса. После этого, сказала она, надо искоренить те самые нежелательные черты характера в себе самом.