Психолог назвал «закручиванием гаек» предложение увеличить штрафы за драки

Уровень агрессивности повышается в обществе из-за того, что люди теряют перспективу и уверенность в завтрашнем дне и пытаются выплеснуть свою агрессию. Об этом NEWS.ru заявил социальный психолог и конфликтолог Евгений Волков. Он назвал предложение по повышению штрафов за драки популизмом и «закручиванием гаек», которые не приведут к снижению конфликтов.

Человек существо дикое с точки зрения эволюции. То, что человек дерётся, ничего удивительного в этом нет. Дело не в каких-то инстинктах, люди — это существа, которые не так уж сильно могут себя принципиально и постоянно контролировать, — заявил психолог.

По его словам, положение людей ухудшается и они пытаются как-то выплеснуть свой негатив на окружающих.

Люди теряют перспективу, уверенность и начинают наблюдать на своём жизненном пути кучу препятствий и грозовых туч, у них ухудшается настроение и повышается уровень агрессивности. До государства обычному гражданину доставать достаточно тяжело, поэтому он начинает вымещать свои проблемы на окружающих, которых легко обвинить в произошедшем, и всё накопленное напряжение выплеснуть, — считает эксперт.

Предложение увеличить штрафы за драки может ухудшить положение в обществе, подчеркнул психолог.

Это закручивание гаек, у нас все проблемы начинают решать запретами, но это прямой путь к тому, что драки перерастут в уличные бои, — отметил Волков.

Он добавил, что у государства есть все рычаги, чтобы уменьшить драки. Психолог считает, что оно должно позволить людям спокойно работать и зарабатывать, а «не грабить их на каждом шагу».

Увеличение драк среди мигрантов эксперт объяснил тем, что они «много чего терпят» и возникшее напряжение вырывается в такой форме. Это является абсолютно естественным.

Так оно и было всегда, и в положении они наихудшем, но это так, первые искорки, — отметил конфликтолог.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить штраф для дебоширов, которые лезут в драку, до пяти тысяч рублей. Он убеждён, что это сведёт к минимуму массовые драки. Сейчас за драку можно получить от 500 до одной тысячи рублей.