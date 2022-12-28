Психолог назвал возраст, с которого дети могут встречать ночью Новый год Психолог Токарчук: дети с пяти-шести лет могут встречать Новый год в полночь с родителями

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Малышам до трех-четырех лет лучше встречать Новый год утром 1 января, а детям постарше можно отмечать праздник в полночь вместе с родителями, рассказала «Газете.Ru» психолог Юлия Токарчук. По ее словам, ребенку с семи-восьми лет можно посидеть с родителями подольше, например до двух-трех часов ночи. Специалист отметила, что по мере взросления у детей меняется отношение и восприятие Нового года, поэтому важно сохранить волшебство праздника для ребенка как можно дольше.

Малышам до трех-четырех лет, для которых особенно важно соблюдение режима, лучше всего будет встретить Новый год утром 1 января, обнаружив свой волшебный подарок под елкой. Детям старше пяти-шести лет можно дождаться полуночи, встретить Новый год под бой курантов и открыть подарки вместе со всей семьей. А дети с семи-восьми лет уже могут посидеть со взрослыми подольше, — сказала психолог.

Родителей, планирующим отмечать Новый год вне дома, врач призвала заранее озаботиться местом, где дети смогут лечь спать, чтобы им никто не мешал.

Важно уделять время подготовке к празднику: вместе читать новогодние сказки, вырезать снежинки и наряжать елку, чтобы сохранялось волшебство праздника, отметила психолог.

Именно такое совместное времяпрепровождение создает у детей ощущение размеренности, спокойствия и ожидания праздника, — объяснила специалист.

Ранее психолог Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru рассказала, что родителям очень важно внимательно отнестись к выбору подарка для ребенка на Новый год. Она посоветовала узнать о желаниях детей, чтобы осуществить их мечту. По ее словам, нельзя дарить что-то впрок, например, тетрадки и ручки. Также не стоит дарить маленькому ребенку то, что ему пригодится, когда он вырастет.