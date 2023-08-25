Психолог назвал важный показатель развития младенца Психолог Романовский назвал важным показателем развития ответную улыбку младенца

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Важным показателем развития младенца в три-четыре месяца является ответная улыбка значимому взрослому, рассказал психолог Николай Романовский. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что это указывает на психологическое благополучие. В случае, если ребенок не улыбается в ответ важному для него взрослому, лучше обратиться к специалисту, предупредил психолог.

Примерно к трем-четырем месяцам у ребенка появляется способность улыбаться близким людям в ответ на их улыбку — это важный показатель психологического благополучия. Объясняется он механизмами в мозге — работой зеркальных и моторных нейронов, — уточнил Романовский.

Еще одним важным показателем является так называемый комплекс оживления, отметил психолог. Он объяснил, что, когда к кроватке подходит знакомый близкий человек, например, мать, ребенок начинает улыбаться, двигать руками и ногами и всячески выражать радость. Комплекс оживления проявляется на четвертый-шестой месяц жизни. Романовский подчеркнул, что в пять месяцев при отсутствии проблем в развитии младенец начинает брать предметы и совершать с ними какие-либо действия, например, крутить в руках.

Психофизиолог Виктория Ефимова ранее рассказала, что социальные факторы могут повлиять на детское развитие. По ее словам, сегодня многие проблемы развития детей связаны с изменениями в образе жизни и, в частности, с дефицитом живого общения.