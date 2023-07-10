Психолог назвал три причины лени Психолог Идзиковский назвал усталость одной из трех главных причин лени

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Лень — это состояние, когда при наличии определенных задач человек по разным причинам их не выполняет, рассказал в беседе с «Радио 1» психолог Евгений Идзиковский. По его словам, среди причин возникновения лени одной из основных является физическая усталость, когда человек просто нуждается в отдыхе..

Как рассказал психолог, лень зачастую возникает, когда человек сам не знает, чего он хочет, а также когда не видит выгоды для себя в занятиях, за которые ему нужно браться. Третья причина — человек просто выработал физический ресурс и ему нужен отдых. Подвидом лени, по словам специалиста, является прокрастинация — откладывание дел на потом. В ее основе чаще всего лежит страх, тревога или конфликт. Одним из эффективных способов борьбы с ленью психолог назвал составление детального плана действий.

Надо описать первые шаги, которые нужно сделать. Причем в прикладном смысле, а не в абстрактном. Это нужно для того, чтобы было четкое понимание действий, — пояснил эксперт.

Также, по его словам, полезно задать себе вопросы: «Собираюсь ли я этим заниматься? Если да, то зачем? Как изменится моя жизнь после этого?» и так далее. Эти вопросы зависят от масштабности задачи. Кроме того, человеку необходимо разобраться в своих чувствах: нередко лень вызвана страхом начала новой работы, возможных трудностей или провала, а также боязнью выглядеть нелепо в глазах общества.

Эксперт особо отметил отличия между ленью и апатией. Так, если человек не хочет заниматься делами, но при этом развлекается — это лень и прокрастинация. Когда человек совершенно ничего не хочет — это апатия.

Если человек ничего не хочет, просто лежит и смотрит в стену — это первые признаки депрессии. В таких случаях нужно обращаться к специалисту, но и это довольно быстро чинится, — рассказал Идзиковский.

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