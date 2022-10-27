Психолог назвал способ ощутить счастье за одну минуту Психолог Шахов посоветовал найти рядом с собой три вещи, которые будут доставлять радость

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Существует методика, используя которую можно почувствовать себя счастливым за одну минуту, рассказал в беседе с РИАМО психолог Александр Шахов. По его словам, для этого нужно остановиться, закрыть глаза на 10 секунд, затем сделать три глубоких вдоха и длинных выдоха, а после подумать: «сейчас, когда я открою глаза, я увижу вокруг себя три вещи, которые меня радуют». После этого нужно осмотреться и найти три любых предмета, которые могли бы вызвать позитивные ощущения, пояснил эксперт.

Смотрите вокруг, пока не увидите. Пусть это будет небольшой яркий цветок или листопад, или краешек неба, или необычный сучок на дереве, красивое лицо незнакомца или доброе лицо друга. Вы должны найти три вещи, три предмета в окружающем вас мире, глядя на которые вы испытываете радость, — уточнил психолог.

Сложность применения такой методики заключается в том, чтобы найти вещи, которые способны порадовать в нерадостный момент, сказал Шахов. Если чувство радости не приходит, то нужно переключиться на следующий объект, который мог бы вызвать ощущение счастья. Овладев этой методикой, возможно ощущать позитивные эмоции от вещей слышимых, а также ощущаемых тактильно или с помощью обоняния.

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