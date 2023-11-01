Психолог назвал способ избавиться от привычек, «пожирающих» время Психолог Кононов: отвлечься от бесполезных дел можно с помощью хобби

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Существуют вредные привычки, которые «пожирают» время, среди них просмотр бессмысленных сериалов, общение в социальных сетях или бесцельное хождение по торговым центрам, предупредил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. В разговоре с LIFE.ru специалист отметил, что избавиться от них помогут интересные увлечения и хобби.

Вредные привычки приятнее, чем полезные. Мы получаем результат практически сразу, будь то вознаграждение или уход от неприятных переживаний, дел и занятий, поэтому формируются они быстрее. <...> Самое главное — осознать, что вы тратите время впустую. Осознание проблемы — это 50% ее решения, — пояснил психолог.

Привычки формируются через повторение действий, при которых мозг создает новые нейронные связи или развивает уже имеющиеся. Кононов назвал еще один способ сохранить свое время. По его словам, полностью избавляться от вредной привычки необязательно, достаточно совместить ее с полезным занятием. Например, разговаривать по телефону можно во время готовки.

Психолог Анна Коваль-Шипова ранее рассказала, что можно повысить работоспособность осенью при помощи любимых хобби и увлечений. По ее словам, важно не забывать уделять время не только рабочим процессам, но и себе.