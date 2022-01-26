Психолог назвал способ борьбы с тревогой из-за конфликта РФ и США

Сообщения о напряжённости в отношениях России, США и НАТО у ряда людей могут вызвать тревогу, заявил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Справиться с ней поможет специальная техника, отметил он в беседе с Lenta.ru.

Психолог пояснил , что накал тревоги возникает у человека, если он видит в конфликте России и США лишь два исхода: либо будет война, либо её не будет.

Это такое чёрно-белое мышление, и оно провоцирует страх. То есть у любого человека возникнет страх, если он видит для себя всего два варианта, потому что его уверенность начинает равномерно распределяться между этими вариантами, — считает Жавнеров.

Он добавил, что победить страх можно, если начать рассматривать все возможные варианты конфликта. Их лучше записать на листе бумаги, начиная с самого ужасного.

Таким образом, идя всё время к улучшению, мы дойдём до варианта, допустим, что вместо войны у России с США будут просто какие-нибудь санкции или закрытый въезд из США в Россию и обратно, — объяснил психолог.

Далее необходимо рассмотреть более позитивные варианты, появится уверенность, которая станет распределяться между ними.

За счёт этого будет снижаться уверенность в том, что Россия и Америка вступят в войну, и за счёт этого снижается тревожность, — заключил Жавнеров.

Ранее стало известно, что войны стоит действительно опасаться, когда к линии фронта пойдут эшелоны с боеприпасами, заявил военный историк Евгений Норин. Если же нет подготовки и эвакуации населения, не ожидается появление раненых, то боевых действий не будет. Он добавил, что начинать боевые действия весной, в грязи никто не станет. По мнению Норина, ожидать войны можно летом или зимой.