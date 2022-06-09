Психолог назвал признаки созависимых отношений Психолог Шахов назвал признаки созависимых отношений

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В созависимых отношениях один из партнеров выступает в роли манипулятора, а второй — в роли жертвы, при этом последний зацикливается на своем мучителе и постоянно думает, как бы ему угодить, рассказал психолог Александр Шахов. Еще одним признаком является растворение: жертва «теряет себя», не видит смысла в жизни, сбивается с цели и теряет ориентир, пишет РИАМО.

Эмоциональные мучения: если что-то причиняет нам боль, мы стараемся тут же уйти и оградить себя от этого. Если кто-то делает нам больно, хочется уйти, убежать, отстраниться. Но от манипулятора сбежать сложно. Жертва годами терпит, страдает и не уходит. Ей кажется, что без объекта любви ей станет еще хуже, — подчеркнул Шахов.

При этом жертва в созависимых отношениях часто подвержена таким негативным эмоциям, как тоска, печаль, тревога и вина. Шахов добавил, что в подобных парах манипулятор всегда прав, а его партнер всегда виноват. Более того, заверил психолог, манипулятор склонен устраивать провокации, например угрожать или игнорировать, чтобы его партнер пребывал в полной неопределенности.

Ранее женский наставник Юлия Владис заявила: чтобы избавиться от синдрома жертвы, при котором человек считает себя заложником обстоятельств, стоит поговорить с психологом. По ее мнению, людям необходимо принять ответственность за свою жизнь, чтобы избежать пораженческих настроений.