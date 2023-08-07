Психолог назвал причины, из-за которых ребенок может врать Психолог Самбурский: дети могут врать из-за проблем в семье

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Одной из причин, из-за которых ребенок может часто врать, являются проблемы в семье, предупредил психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что на детей могут влиять психологический дискомфорт, стрессы, семейные конфликты, а также развод родителей. Ложь может быть способом скрыть собственные переживания и защитить себя или близких.

Дети любого возраста могут врать из-за психологического дискомфорта или стресса, вызванных семейными конфликтами, разводом родителей, насилием, злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Они могут врать, чтобы скрыть свои переживания, защитить себя или кого-то из близких, получить внимание и помощь, — пояснил специалист.

По его словам, дети могут врать по разным причинам, которые зависят от возраста, ситуации и личных особенностей. Так, в возрасте двух-четырех лет для ребенка ложь — это не более чем способ развить творческое мышление. Дети могут путать реальность и вымысел в таком возрасте, им нравится придумывать истории и жить в своем мире. До 10 лет ложь может быть стремлением повысить свой статус в глазах сверстников. Ребенок может преувеличивать свои достижения или способности. В возрасте от 11 до 17 лет подростки могут врать, чтобы бросить вызов родителям или выразить недовольство. Через ложь они пытаются обрести независимость и личное пространство.

Самбурский посоветовал родителям не наказывать и не обвинять ребенка. Он порекомендовал обсудить проблему, чтобы ребенок мог осознать мотивы и последствия лжи. Нельзя игнорировать ложь или смеяться над детьми, когда они врут.

Ложь — это сигнал о том, что у ребенка есть какая-то проблема или потребность, которую он не может выразить или удовлетворить другим способом. Это требует внимания и понимания. Не отмахивайтесь от лжи ребенка или не принимайте ее за шутку, — заключил психолог.

Клинический психолог Татьяна Метелева ранее рассказала, что осознание и отстаивание своих границ поможет ребенку защититься от буллинга, и научиться этому он должен на примере отношений с родителями. По ее словам, главной задачей взрослых является научить детей здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми, помочь им социализироваться.