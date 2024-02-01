Психолог назвал причины грусти в день рождения Психолог Самбурский: взрослые грустят в день рождения из-за страха старения

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Многие ощущают в день рождения грусть и тревогу, так как этот день может восприниматься как напоминание о старении, рассказал в беседе с LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, причинами плохого настроения в день рождения также могут быть осознание нереализованности планов и чувство одиночества.

Страх старения связан с ухудшением физического и психического здоровья, потерей привлекательности, снижением социального статуса и, возможно, утратой близких, осознанием «теперь взрослый — это я». <...> Страх старения приводит к отрицанию, компенсации или агрессии, которые мешают человеку адаптироваться к изменениям и принять свой возраст, — объяснил психолог.

Он также отметил, что в день рождения, особенно в среднем возрасте, люди сравнивают себя с другими и кажутся себе не вполне успешными. У недовольного своей жизнью человека день рождения зачастую усиливает негативные эмоции, вызывая чувство безысходности и мысли «я никому не нужен, я ничего не добился».

Кроме того, по словам эксперта, если в детстве день рождения — это торт, подарки и друзья, то взрослым становится все труднее собраться вместе. В результате человек, который по-прежнему хочет праздника, разочаровывается, у него возникает чувство обманутости и ненужности.

В связи с этим специалист посоветовал не давать волю негативным чувствам, а выбрать свой способ отметить день рождения, использовав его как повод провести еще один прекрасный день. Или не отмечать вовсе, если не хочется.

Ранее Станислав Самбурский рассказал, что внезапная агрессия или, напротив, апатия у подростка могут свидетельствовать о том, что у него есть какие-то внутренние проблемы, которые он не может разрешить самостоятельно. Также о проблеме могут говорить нарушения сна, аппетита, пренебрежение гигиеной, добавил эксперт.