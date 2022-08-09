Психолог назвал оптимальное психологическое состояние для работы Психолог Некрасов назвал оптимальное психологическое состояние для работы

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Во время работы нужно чувствовать себя расслабленным и деятельным, тогда человек не будет страдать от контраста между работой и отдыхом, заявил психолог Анатолий Некрасов в разговоре с Pravda.Ru. Он поделился примером из личного опыта и заверил, что такой баланс позволит чувствовать себя более комфортно на работе.

Нужно быть расслабленным, тогда больше сделаешь, не будет резких переходов между работой и отдыхом. Я веду лекции по восемь часов, никогда не сижу, всё время двигаюсь. У меня всё идёт в едином процессе. И так вся жизнь. Необходимо учиться быть одновременно и деятельным, и расслабленным, — пояснил Некрасов.

Он также посоветовал россиянам заниматься небольшими физическим упражнениями в течение рабочего дня. По мнению психолога, баланс между расслабленностью и деятельностью позволит избежать жесткого и неприятного перехода из отдыха в трудовые будни.

Ранее психолог Антон Поляков заявил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Он назвал правильной практику длительного отпуска в СССР, так как четырёх недель отдыха хватает, чтобы весь остальной год справляться со стрессом на работе. Эксперт отметил, что за две недели организм только успевает расслабиться, поэтому возвращение на работу после такого короткого периода времени может негативно отразиться на здоровье.