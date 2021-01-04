Психолог назвал лучший способ избежать бытовых конфликтов в праздники

https://static.news.ru/photo/0f575954-4f28-11eb-9c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Главной причиной конфликтов в праздники остаётся неумеренное употребление алкогольных напитков. И хотя российские семьи уже адаптировались к условиям самоизоляции, число семейных ссор не уменьшается, считает завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Александр Тхостов.

Люди получили опыт самоизоляции, который их изменил, в том числе в позитивном плане. Однако главной причиной для конфликтов в новогодние праздники была и остаётся алкоголизация — она запускает выброс накопившегося раздражения людей друг другом, которое они не всегда теперь могут выплеснуть за пределами дома. Поэтому не стоит ждать, что сам факт пережитой самоизоляции каким-то образом сократит количество бытовых конфликтов, — сообщил ТАСС Тхостов.

По словам специалиста, россияне всегда с надеждой встречают новый год, однако прошедший не оправдал их планов, и это сильно повлияло на психологическое самочувствие, у людей накопилось раздражение. Чтобы избежать семейных ссор в период каникул, психолог посоветовал прежде всего контролировать потребление спиртного. Заменить застолья он предложил спортом, чтением книг и домашними делами.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Тхостов рассказал, с чем связано появление депрессивных мыслей во время праздников. По его словам, предновогоднее возбуждение чаще всего заканчивается спадом: люди готовились, многого ожидали, потом веселились, а утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. Специалист отметил, что в данной ситуации необходимо понимать, что наступивший год — не последний, следовательно, будут и другие возможности воплотить в жизнь свои планы и ожидания.

Для предотвращения появления депрессивных мыслей Тхостов советует во время каникул завершить оставшиеся со старого года дела, провести время с близкими и позаботиться о своём здоровье.