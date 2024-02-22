Психолог назвал коллег без дипломов шарлатанами Профессор Ениколопов: психологи без дипломов являются шарлатанами

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Настоящий психолог должен обязательно иметь профильное высшее образование, без него он не может считаться специалистом, заявил в беседе с НСН заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН профессор Сергей Ениколопов. Он подчеркнул, что сегодня услуги психологов зачастую предлагают люди, не имеющие ни малейшего понятия о психологии и являющиеся по сути шарлатанами.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 80% психологов заявили о несогласии с законопроектом о психологической помощи в России. В частности, многих не устраивает требование об обязательном наличии высшего психологического образования. Ениколопов предположил, что против закона выступают именно люди без дипломов, и назвал их шарлатанами.

Почему-то во всех остальных областях никому в голову не придет, что врач может не иметь диплома врача. Если у медика нет диплома, то, скорее всего, он шарлатан. <...> Эти 80% — индикатор того, сколько у нас людей, претендующих на то, что они готовы «помогать», а точнее говоря — обирать клиентов, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что без диплома нельзя стать даже медсестрой. Психолог предположил, что без высшего образования можно стать блогерами, но они не считаются настоящими специалистами.

Ранее директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу рассказала, что главной проблемой, тормозящей работу над законом о психологической помощи, является то, что эксперты до сих пор не могут на юридическом уровне определить, что является психологической помощью. Тем не менее, по ее словам, такой закон необходим, он рано или поздно должен быть принят.