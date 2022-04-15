Психолог назвал этапы развития последствий от санкций в России

Доцент Института психологии и образования КФУ кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин рассказал, какие этапы социально-экономического и социально-психологического развития пройдёт Россия в условиях санкционных последствий. По его словам, стране предстоит пережить три основных этапа: освоение последствий санкций, адаптация к ним и этап прогрессии, пишет издание argumenti.ru.
По словам психолога, на первом этапе санкции — объективный процесс, а восприятие и переживание санкций субъективны. Освоение последствий санкций на этом этапе — это знакомство с ними с перспективой на их адаптацию.
На этапе адаптации будет
Главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко ранее рассказал, что антироссийские санкции направлены на полную экономическую изоляцию РФ. По его мнению, зарубежные страны продолжат их вводить, пока данная цель не будет достигнута. Эксперт отметил, что рестрикции принимаются «на 50 лет или пожизненно». Он также призвал «не питать иллюзий» по поводу их отмены.