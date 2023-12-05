Психолог нашла связь между зимой и творческим подъемом у людей Психолог Литвинцева: дефицит солнечного света вдохновляет на творчество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В зимний сезон многие люди ощущают подъем творческих сил, заявила в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, усиление тяги к искусству связано с особым психологическим состоянием человека в условиях плохой погоды и дефицита солнечного света.

Для художника зима часто становится временем экспериментов с новыми техниками, приемами и материалами, а отсутствие ярких цветов и солнечного света вдохновляет на создание мрачных композиций, — отметила специалист.

Как пояснила психолог, много примеров творческого подъема, вызванного холодным сезоном, можно найти в работах известных живописцев, писателей и даже в целых музыкальных жанрах. Так, знаменитые работы норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» и «Меланхолия» были созданы именно зимой. Кроме того, музыка в стиле блэк-метал, набравшая популярность в скандинавских странах в 1980–90-х годах, обязана своим появлением в том числе влиянию холодного климата, который часто обыгрывается в текстах произведений этого жанра.

Литвинцева добавила, что зимой искусство творческих людей часто отражает чувство одиночества и отчуждения.

Ранее психолог Татьяна Шаврова рассказала, что наступление зимы по-своему влияет на поведение людей и часто предновогодняя суета становится импульсом к пробуждению романтических настроений и желанию флиртовать. Эксперт объяснила, что многие в холодное время года на подсознательном уровне ищут тепла.