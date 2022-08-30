Психолог: испытывать обиду из-за материнской нелюбви — нормально Психолог Романив рассказала, что злиться на отсутствие материнской любви — нормально

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Испытывать обиду и злость на нелюбящую мать — это нормально, рассказала «Газета.ru» семейный психолог Ольга Романив. Мысли о неправильности «плохих» мыслей насчет матери — самого близкого человека — вызывают у человека чувство вины и способна помешать трезво оценивать ситуацию и события из детства, считает эксперт.

«Мама в нашей голове» давит на ваше чувство вины, представляя всю историю так, будто вы сами виноваты в том, что мать вас игнорировала, использовала, не защищала, избивала, так как вы — плохая дочь/сын. Но это не так. Ребенок не может быть плохим: ребенок нуждается в любви и защите самого близкого человека — матери, — объяснила психолог.

Эксперт подчеркивает, что детские травмы необходимо прорабатывать, чтобы не повторять родительских ошибок в воспитании собственных детей.

Большинство взрослых людей, живущих сейчас на территории постсоветского пространства, подвергались побоям в детстве, сообщалось ранее. Советское поколение родителей использовало более суровые методы воспитания. Психологи сходятся во мнении, что сейчас детей бьют гораздо меньше, чем еще 15–20 лет назад, хотя часто представители старшего поколения против такого «мягкого» воспитания. ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которому сегодня только 20% россиян применяют физическую силу, воспитывая детей.