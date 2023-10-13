Психолог дала советы, как перестать быть суеверным Психолог Митрохина посоветовала специально нарушать запреты из суеверий

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Суеверные люди могут преодолеть свои страхи перед теми или иными «плохими приметами», рассказала в беседе с РИАМО практический психолог Елена Митрохина. По ее словам, для этого нужно постепенно начать делать то, что эти суеверия запрещают, — тогда человек поймет, что предметы или действия, считающиеся дурными предзнаменованиями, в действительности таковыми не являются.

Некоторые предметы или действия связываются с определенными суевериями. Например, многие из нас стараются не проходить под лестницей, боясь привлечь несчастье, — привела пример специалист.

Издание отмечает, что 13 октября в этом году выпало на пятницу, это сочетание суеверные люди называют «днем неприятностей», когда человека преследуют различные неудачи. Между тем психолог отметила, что это всего лишь одна из обычных примет, которые не имеют реального влияния на жизнь и поступки человека.

В корне суеверности лежит подсознательное желание ощущения контроля или утешения, объяснила Митрохина.

Задумайтесь, почему вы суеверны. Возможно, вам это приносит утешение или чувство контроля. Попробуйте понять, что суеверия — это всего лишь образы нашего воображения, и они не должны влиять на наши поступки, — подчеркнула психолог.

Ранее настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов рассказал, что массовую популярность вера в несчастья в пятницу, 13-го приобрела на рубеже XIX–XX веков, когда упоминание этой даты как несчастливой стало наиболее частым в мировой культуре. По словам священника, вопреки многочисленным суевериям и мифам, пятница, 13 октября, является хорошим и святым днем.