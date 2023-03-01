Родителям дали совет, как уберечь детей от опасных субкультур Психолог Борисова посоветовала родителям быть искренними, чтобы уберечь детей от субкультур

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Родителям следует выстраивать с детьми искренние и доверительные отношения, чтобы уберечь детей от опасных субкультур, таких как ставшее популярным движение «Редан», посоветовала клинический психолог Мария Борисова. Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что взрослые должны завоевать авторитет у ребенка, чтобы защитить его от вступления в неформальные группировки.

Нужно уметь искренне общаться со своими детьми. Уметь проговаривать свои чувства. Таким образом родитель сможет заработать авторитет перед подростком, который был утрачен ранее. Если ситуация совсем критичная, то здесь поможет только групповая психотерапия, — пояснила эксперт.

По словам психолога, следует обращать внимание на то, как ребенок одевается. Если он начинает носить одежду или аксессуары с символикой, это может оказаться признаком того, что подросток оказался под влиянием субкультуры. Также Борисова посоветовала обращать внимание на отношение детей к насилию.

Маркерами нахождения подростов в опасных субкультурах могут быть несколько факторов. Это одежда с определенной символикой или положительная реакция на насилие. Главное, чтобы дети не закрывались перед своими родителями, — заключила Борисова.

Психолог Арсений Постников ранее объяснил интерес подростков к криминальным субкультурам. По словам эксперта, это связано с поисками себя и попытками понять, какие опасности возможно преодолеть.