https://static.news.ru/photo/3d67e234-2574-11ea-a44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогоднее настроение может приходить к человеку не только извне. Его можно создать для себя самостоятельно, готовясь к празднику, покупая подарки и не только. Об этом в разговоре с журналистами сообщила психолог Анетта Орлова.

Эксперт сообщает, что в текущую зиму погода не балует москвичей снегом. Однако городское правительство много внимания уделяет городским украшениям, что компенсирует отсутствие желаемых осадков.

Орлова подчёркивает: люди сами создают для себя праздник. Один из способов настроиться на Новый год — правильно распределить своё время до праздника.

Важно, чтобы у человека осталось время на подготовку подарков, на покупку этих подарков самым дорогим людям, на то, чтобы подумать, за что себя похвалить в прошедшем году. Время, выделенное на всё это, и создаёт новогоднее настроение, — приводит слова Орловой «Москва24».

Психолог отметила, что праздник, даже при полном отсутствии снега, смогут создать для себя те, кто сам настроен на позитивные эмоции.

Ранее NEWS.ru писал, что молодым незамужним девушкам нужно искать мужа во время празднования Нового года на площади и в одиночестве. Такой совет дала главная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова.

По её мнению, лучшее место для поиска жениха в новогоднюю ночь — центральная площадь города.