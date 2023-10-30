Психолог дала советы, как справиться со стрессом на рабочем месте Психолог Романив посоветовала делать на работе перерыв для снижения стресса

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Чтобы снизить уровень стресса прямо на рабочем месте, следует взять небольшой перерыв на 10–15 минут, посоветовала психолог Ольга Романив. В беседе с aif.ru специалист уточнила, что это время можно посвятить прогулке по офису, легкой физической разминке или выходу на улицу. Справиться с нахлынувшими эмоциями хорошо поможет смена обстановки.

Обязательно делайте регулярные перерывы в течение рабочего дня на 10–15 минут. Прогуляйтесь по офису, поприседайте, а еще лучше выйдите на свежий воздух. Даже небольшая смена обстановки помогает снизить стресс, — пояснила психолог.

Снять стресс помогут и дыхательные упражнения. Романив советует вдохнуть через нос, задержать дыхание на несколько секунд, а после медленно выдохнуть через рот. Психолог также рекомендует растягивать мышцы. Можно встать с рабочего места и выполнить скручивания или сделать шейную гимнастику прямо за столом. Растяжка расслабляет мышцы, благодаря чему снимается лишнее напряжение, в том числе эмоциональное. Сбросить стресс можно и при помощи «ментальных пауз» или медитаций.

Романив подчеркнула, что продолжительное состояние нервного напряжения на рабочем месте указывает, что пора изменить что-то в жизни. По ее словам, стоит обратиться к психологу, если человек не знает, как решить проблему. Кроме того, важно научиться устанавливать личные границы в общении с коллегами и начальством, чтобы избежать перегрузки работой.

Детский психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что родителям важно научить ребенка самому справляться со стрессом и управлять своими эмоциями. Родители должны поддержать детей в сложный период и показать своим примером, как правильно снизить стресс.