Психолог дала советы, как справиться с послепраздничной хандрой Психолог Митюшина: победить хандру после праздников поможет график нужных дел

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Победить депрессию после праздников можно, если заняться составлением графика нужных дел, рассказала в беседе с «МК в Питере» психолог Наталья Митюшина. По ее словам, заполнение ежедневника любимыми занятиями даст повод ожидать их с нетерпением, помогая избежать эффекта контраста.

Эксперт посоветовала также не забывать уделять в своих планах время для развлечений и встреч с родными и друзьями, так как социальное взаимодействие является важнейшим компонентом психического здоровья.

Важны, по словам специалиста, и качественный сон, а также регулярные физические упражнения. Рацион должен быть богат питательными веществами — это тоже повысит настроение и поможет побороть симптомы депрессии. Как отметила Митюшина, после праздников необходимо быть терпеливыми, относиться к себе снисходительно и помнить, что постновогодний стресс не останется навсегда. Однако если симптомы депрессии сохраняются, нужно обратиться к специалисту.

Ранее профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова рассказала, что уровень серотонина при депрессии повышается, а не снижается. По ее словам, уменьшение этого вещества, наоборот, позволяет нормализовать иммунный ответ.