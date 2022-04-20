Психолог дала советы, как себя вести при онлайн-знакомствах

В первую очередь при онлайн-знакомстве нужно узнать намерения своего партнёра, чтобы избежать путаницы и разочарования в дальнейшем, считает психолог Жанна Абрамова. По её словам, многие знакомятся в Сети просто ради развлечения, а не для того, чтобы построить семью, пишет Lenta.ru.

Тут нужно чётко понимать, с какой целью человек сидит на сайте. Он, может, пришёл пообщаться, а она уже за него замуж вышла. Ведь там есть и незамужние леди, и женатые, которые сидят в Сети просто в качестве развлечения. Они пришли пообщаться, у них интрижка онлайн, которая ничего дальше не подразумевает, — пояснила Абрамова.

Она отметила, что если человек пользуется приложением для онлайн-знакомств ради возможности завести отношения, он, скорее всего, не будет затягивать переписку, а предложит встретиться уже в первую неделю. Также психолог порекомендовала договориться о формате общения. Абрамова напомнила, что многие люди просто не любят разговаривать по телефону, это не означает, что у них есть семья и дети.

Ранее Абрамова рассказала, как абьюзеры манипулируют партнёром в отношениях. По словам специалиста, чаще всего такие люди используют подкуп, призыв к жалости или к справедливости, а также шантаж.