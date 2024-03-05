Психолог дала советы, как расположить к себе окружающих Психолог Кузина посоветовала не быть категоричными к окружающим

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Чтобы расположить к себе окружающих, не стоит проявлять категоричность, посоветовала психолог Катерина Кузина. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что при налаживании контактов с новыми знакомыми важно помнить, что другой человек может иначе воспринимать мир и события. Любое оценивание является субъективным и строится на жизненном опыте, характере и привычках.

Как отметила психолог, следует принимать других людей и давать им возможность не бояться быть собой. Тогда сам человек с большой вероятностью будет спокойно воспринимать нового знакомого со всеми недостатками. Кроме того, расположить к себе поможет совместная работа: она должна строиться на комфортных условиях для общения и партнерства.

При общении нельзя занижать или обесценивать старания окружающих. Лучше избегать сомнительных комплиментов и оказывать поддержку. Кузина также рекомендует не критиковать людей. Указывать на ошибки можно, но для этого нужно объяснять свою позицию, чтобы помочь разобраться с проблемой.

Психолог Светлана Прокаева ранее рассказала, что нужно реже подстраиваться под других, чтобы избавиться от синдрома «хорошей девочки». По ее словам, повысив переносимость неодобрения, можно побороть страх быть отверженным, который лежит в основе синдрома.