Психолог дала советы, как проживать эмоции Психолог Кардиакос: выражение эмоций может быть адресованным

Проживать эмоции необходимо, чтобы они не накапливались, предупредила клинический психолог Анастасия Кардиакос. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что выражение чувств может быть адресованным. Например, когда человек испытывает радость, он может высказать это словами или продлить приятную эмоцию через объятия.

Выражение эмоций может быть адресованным, например, испытываем радость — словами сказать или обняться, то есть продолжить эмоции. Мы выражаем эмоцию в ее ближайшем временном ориентире. Испытала я грусть — поплакала, чтобы не накапливалось, не фонило, — пояснила Кардиакос.

Пережить испуг можно через действия или слова. Всего, согласно исследованиям психологов, существует 11 основных эмоций. К ним относятся вина, гнев, интерес, отвращение, печаль, презрение, радость, страх, стыд, смущение и удивление. Людям, которым трудно определить, что они чувствуют, Кардиакос посоветовала воспользоваться эмоциональными палитрами, разработанными специалистами. Некоторые сложные состояния требуют более длительного проживания. Например, время потребуется, чтобы пережить боль от утраты, отметила психолог.

Японские исследователи из Университета Нагои ранее заявили, что письменное выражение гнева может помочь снизить уровень стресса и быстро успокоиться. По их словам, это подтверждается результатами эксперимента, проведенного на группе добровольцев.