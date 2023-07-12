Психолог дала советы, как простить причинившего боль Психолог Эдирнелян посоветовала написать обидчику письмо, чтобы отпустить причиненную им боль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед человеком в течение жизни встают трудные и важные задач, и одна из них — это способность и умение прощать, рассказала в беседе с РИАМО психолог Лилит Эдирнелян. По ее словам, из ситуации, когда человек не готов простить причиненную ему боль, есть выход, основанный на технике рефлексивного письма.

Напишите на бумаге все, что хотели бы сказать человеку, который вас обидел, опишите ему свои чувства и эмоции. А дальше каждый день перечитывайте и дополняйте письмо, если необходимо. В какой-то момент вы почувствуете, что вам больше нечего добавить. Но вы продолжайте читать это письмо до тех пор, пока оно не перестанет вызывать в вас эмоциональный отклик, — порекомендовала специалист.

Как рассказала психолог, обида будет с каждым днем становиться все меньше и меньше, уступая место сначала чувству опустошенности, а затем — легкости, свободе, радости и счастью. При этом прощать нужно не потому, что так диктует социум, а исходя из состояния осознанности, с позиции взрослого человека.

Сделайте это не для других, а для себя, чтобы перестать пребывать в боли и негативе, — призвала психолог.

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