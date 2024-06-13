Психолог дала советы, как признать вину Психолог Ким: для признания вины нужно осознать последствия принятых решений

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Осознание последствий принятых решений может стать первым шагом в процессе принятия вины, заявила в беседе с Пятым каналом психолог Вероника Ким. По ее словам, такое действие позволит легче пережить осознание совершенной оплошности.

Для начала стоит признаться себе в том, что да, я совершил тот или иной поступок. Признать и принять, что будут последствия, — предложила психолог.

По мнению Ким, вторым полезным советом станет отказ от «додумывания» за себя и других участников ситуации. Она напомнила, что не стоит придумывать развитие события исходя из собственных представлений. В качестве третьей рекомендации психолог предположила прекратить страдать и испытывать чувство вины.

Психолог Михаил Лабковский ранее порекомендовал россиянам, которые заботятся о родственниках с тяжелым диагнозом, не забывать о себе. По словам специалиста, помогать нужно так, чтобы хватило собственного ресурса.

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