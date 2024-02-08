Психолог дала советы, как помочь школьнику выспаться Психолог Макарова: детям школьного возраста нужно засыпать в 9–10 часов вечера

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Родителям школьников необходимо приучить своих детей ложиться спать в период с 9 до 10 часов вечера, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский нейропсихолог Кира Макарова. Она подчеркнула, что продолжительность и полноценность сна влияет на эмоциональное состояние ребенка, на его интерес к учебе, успеваемость и физическое развитие.

Как объяснила психолог, детям школьного возраста требуется от 8 до 11 часов сна в сутки в зависимости от возраста. Засыпать вовремя ребенку зачастую мешают такие факторы, как позднее выполнение уроков, «зависание» в гаджетах или просмотр телевизора перед сном.

Ставьте на телефоне «родительский контроль» и лимит. Договоритесь с ребенком о времени начала и примерной продолжительности выполнения домашних заданий, в пятницу делайте задания на понедельник, — посоветовала эксперт.

Бесконтрольное пользование компьютером или смартфоном перед сном, а также просмотр телевизора мешает уснуть, так как фоторецепторы в глазах сигнализируют мозгу ребенка, что его окружает свет и спать еще рано, продолжила специалист. Кроме того, яркое освещение способствует распаду мелатонина, что также вредно перед сном. Кроме этого, из рациона ребенка необходимо исключить кофеин, который содержится не только в кофе, но и в сладких газировках и выходит из организма довольно долго. Можно предложить ребенку альтернативу в виде воды, чая, морса, кефира или молока.

Также нужно ежедневно сдвигать время отхода ко сну на 15–30 минут раньше, добавила нейропсихолог. В результате за неделю можно выйти на здоровый режим и засыпать в 9–10 часов вечера. Этого режима необходимо придерживаться как в будни, так и в выходные. А по утрам специалист порекомендовала включать свет в комнате.

В шесть-семь утра он видит за окном темноту, и его организм автоматически отказывается вставать. Свет поможет ему адаптироваться и проснуться. А если вы еще добавите умывание прохладной водой — бодрость обеспечена, — подчеркнула Макарова.

Ранее врач Елена Малышева предупредила, что просмотр телевизора перед сном может значительно ухудшить его качество. По ее словам, свет синего спектра ухудшает выработку гормона сна.