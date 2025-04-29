Психолог дала советы, как помочь ребенку пережить пубертат Психолог Покусаева призвала взрослых избегать конфликтов с детьми в пубертат

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Взрослым рекомендуется всячески избегать конфликтов с детьми в пубертате, заявила 360.ru психолог Олеся Покусаева. Резкие эмоциональные всплески у ребенка в период полового созревания — это следствие гормональной перестройки, а не осознанное непослушание, пояснила эксперт.

Против такого сильного проявления негатива у подростка помогает сладкое. Если у ребенка есть любимые конфеты, купите их, спрячьте и давайте по одной во время приступов, как лекарство. Важно, чтобы место их хранения осталось в тайне, — рассказала Покусаева.

Она пояснила, что родители, в отличие от ребенка в возрасте полового созревания, действуют осознанно и не склонны к неконтролируемым всплескам агрессии. Наладить отношения с детьми, а также повлиять на них можно через их окружение, предложила эксперт. Она добавила, что, если ребенок хочет обратиться к психологу в этот период, важно не игнорировать его желание.

Психолог Екатерина Свистунова ранее посоветовала родителям не общаться с подростками в приказном или повышенном тоне, а также чрезмерно критиковать их. По ее мнению, взрослым нужно внимательно выслушивать позицию своих детей, а также уважать их взгляды на мир.