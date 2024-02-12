Психолог дала советы, как поддержать ребенка во время болезни Психолог Мамчур посоветовала не показывать волнение из-за болезни ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы поддержать ребенка во время болезни, родителям следует сохранять спокойствие и не показывать излишнего волнения, посоветовала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Полина Мамчур. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что также не стоит ограничивать детей, если врач не запретил какие-либо действия.

Дети отлично чувствуют настроение взрослых. Если мама и папа бесконечно суетятся и спорят друг с другом, ребенок тоже начинает волноваться, а это только усугубит его состояние. Если врач не запретил какие-либо действия, не ограничивайте ребенка в них, — пояснила Мамчур.

Не стоит чрезмерно баловать заболевшего ребенка. В такой ситуации болезнь может стать способом привлечь внимание или достичь исполнения запретных желаний. По словам психолога, родителям стоит обращать внимание на поведение детей во время болезни и проявлять больше терпимости и понимания. Школьнику можно позволить общаться с друзьями по видеосвязи или по телефону, чтобы он чувствовал себя причастным к интересным для него вещам.

Психолог Юлия Тамбалаева ране предупредила, что детей ни в коем случае нельзя подвергать эмоциональному или физическому насилию и унижению в качестве наказания. Она отметила, что в подобных ситуациях необходимо успокоить себя, ребенка, разобраться в причинах проступка.