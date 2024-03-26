Психолог дала советы, как поддержать пострадавшего при теракте Психолог Терневская посоветовала быть рядом с пострадавшим при теракте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы поддержать человека, пострадавшего при теракте или потерявшего близких, нужно просто быть рядом с ним и проживать трагедию вместе, посоветовала психолог Любовь Терневская. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что лучше не пытаться «настраивать на лучшее» — это будет только раздражать человека, оказавшегося в тяжелой ситуации.

Излишнее подбадривание и «настройка на лучшее» в таких случаях станет только раздражать. Поэтому главное — набраться терпения и никуда не спешить. Быть с человеком рядом столько, сколько необходимо ему самому для преодоления горя, — пояснила специалист.

Процесс проживания горя обычно занимает очень много времени. Но не стоит пытаться вывести человека из «состояния утраты». «Токсичная позитивность» может только усугубить положение. Тем, кто сам оказался в эпицентре теракта, нужно обеспечить чувство безопасности и заботу. Терневская рекомендует дать пострадавшему выговориться. Важно избегать фраз о том, что все будет в порядке. Ни в коем случае нельзя обесценивать чужие переживания.

Также нужно быть готовым к тому, что человек может говорить о произошедшей с ним трагедии много и даже надоедать этим. В том случае, если возникает паническая реакция, лучше обратиться к неврологу для получения медикаментозной помощи, — уточнила психолог.

Психиатр-психотерапевт Надежда Панова ранее посоветовала не забывать заботиться о себе, чтобы справиться со стрессом после теракта в «Крокус Сити Холле». Специалист подчеркнула, что следует правильно питаться, заниматься привычными делами и высыпаться.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать их смогли в Брянской области. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек.