Психолог дала советы, как пережить провал на экзамене Психолог Малахова призвала «выпустить пар» после неудачных экзаменов

Неудачно сданные экзамены не должны стать для выпускников концом света, заявила в беседе с «ФедералПресс» детский психолог Полина Малахова. Она добавила, что школьники должны получить возможность для «выпускания пара».

Неудача на экзамене может вызывать негативные эмоции, но важно помнить, что это не конец света, – уточнила Малахова.

По словам психолога, выпускники могут обсудить сложившуюся ситуацию с близкими или обратиться за помощью в специализированную службу поддержки. Эксперт напомнила, что некоторым справиться с эмоциями помогает физическая активность, записи в личный дневник, а иногда и слезы.

После успокоения эмоций Малахова предложила проанализировать ошибки и лучше сдать новый экзамен. Она также подчеркнула, что если же сдавать тесты мешает волнение, то выпускник может провести работу над навыками саморегуляции.

Главное – помнить свою цель и продолжать к ней двигаться, – заключила эксперт.

Детский психолог Дарья Дугенцова ранее отметила, что многие школьники испытывают стресс перед экзаменами, но не готовы рассказать об эмоциях родителям. Эксперт предложила подросткам закричать в полный голос, порисовать или сделать спортивные упражнения, чтобы победить тревожность.