Психолог дала советы, как отучить ребёнка ругаться матом Психолог Чирикова дала советы, как отучить ребёнка ругаться матом

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Чтобы отучить ребёнка ругаться матом, нужно учитывать его возраст, объяснила психолог Наталия Чирикова в разговоре с Lenta.ru. Дети до четырёх лет, ругаясь, всегда подражают, поэтому их родителям нужно следить за своей речью и переключать внимание ребёнка на другие слова. С детьми возраста от четырёх до семи лет подход иной.

Необходимо спокойно объяснить, что такие слова говорить нехорошо. Можно использовать игру, объяснив ребенку, что его любимые супергерои или иные персонажи не ругаются, а выражают свои чувства по-другому, — сказала Чирикова.

Он добавила, что важно показать осуждение и предложить выражать чувства иначе.

С подростками дело обстоит иначе, они могут ругаться ради самовыражения, протеста или чтобы повысить самооценку. Педагог-психолог Ирина Шувалова посоветовала вовлечь подростка в спорт, показать ему новый способ выражать себя. Кроме того, родителям следует отмечать, как манера общения ребёнка меняется к лучшему, и хвалить.

В этом возрасте грубое поведение — способ показать силу, а иногда компенсировать низкую самооценку. Нередка нецензурная брань и в том случае, когда подросток хочет выразить протест учителям и родителям, но не имеет других доступных способов самовыражения, — объяснила психолог.

Доцент Института лингвистики РГГУ Татьяна Базжина ранее сообщила, что за последние 25 лет использование матерной лексики сильно изменилось, а её границы сместились. Теперь считают допустимым ругаться в компании мужчин и женщин, чего раньше не было. Подростки же матерятся, пытаясь отделиться от взрослых и быть самими собой, объяснила она.