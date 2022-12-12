Психолог дала советы, как не впасть в предновогоднюю депрессию Психолг Никас посоветовала правильно ставить цели на новый год, чтобы не впасть в депрессию

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Бывают случаи, когда несбывшееся мечты портят ожидание чуда от Нового года и заставляют человека впасть в депрессивное настроение. Чтобы этого не допустить, нужно научиться правильно подводить итоги, а также верно ставить цели на предстоящий год, советует психолог Юлия Никас. Также в беседе с «Радио1» она рекомендовала посещать мероприятия и смотреть фильмы, наполненные волшебством и чудесами.

Дело в том, что, как и день рождения, так и Новый год — это своего рода рубеж, подведение итогов. И когда мы осознаем, что прошел еще один год и мы что-то планировали, хотели реализовать какие-то цели, но не реализовали, слишком мало сделали того, что хотели, это приводит к огорчению, — отметила психолог.

По словам Никас, если недостаточно денег, нет семьи, друзей или работы, то причина этого, возможно, кроется внутри самого человека. Она посоветовала для начала определить, что можно сделать в новом году, чтобы задуманное сбылось, какие шаги предпринять для этого, а также понять: не навязаны ли эти цели близкими или социумом. После чего определить 5-10 основных целей, которые хотелось бы реализовать до конца года — все это даст отличную энергию на следующий год.

Психолог также добавила: если под Новый год не хватает чудес и волшебства, то можно попробовать посещать новогодние мероприятия и смотреть сказочные фильмы.

Психиатр Владимир Скавыш ранее отметил, что уровень инсоляции, который зависит от продолжительности светового дня, способен существенно влиять на настроение человека, поэтому справиться с депрессией зимой могут помочь походы в солярий. Он объяснил, что солнечный свет влияет на выработку гормонов счастья — серотонина.