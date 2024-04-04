Психолог дала советы, как не реагировать на бестактные вопросы о замужестве Психолог Брюс: принятие одиночества поможет не реагировать на вопросы о браке

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Чтобы перестать реагировать и переживать из-за бестактных вопросов о замужестве от родственников и знакомых, следует принять свое одиночество, пояснила психолог Мария Брюс. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что есть вещи, которые не могут позволить себе многие замужние люди. Например, они не могут готовить только то, что нравится им, поздно возвращаться домой после вечеринок и посвящать свободное время своим увлечениям, а не чужим интересам.

То, что для вас одиночество, для других — свобода. Если не верите, то составьте список вещей, которые можете себе позволить, а ваши замужние знакомые — нет. <...> Когда в ваших руках чувствуется руль, пропадает желание реагировать на злополучное «Когда замуж, когда дети?», — уточнила психолог.

По ее словам, чаще всего бестактные вопросы о замужестве и рождении детей задают знакомые, которые сами несчастливы в браке. Для многих из них «семейное счастье» является высшей ценностью в жизни, ради которой они готовы отказаться от личного комфорта. Брюс отметила, что любовь к себе должна быть главнее желания выйти замуж. Она порекомендовала заняться решением собственных реальных проблем и найти свои жизненные цели.

Когда вы искренне увлечены собой и своей деятельностью, то познаете жизнь с разных сторон. Например, получаете новый опыт, развиваетесь и выражаетесь как личность и как профессионал, — пояснила психолог.

Психолог Елена Ярикова ранее рассказала, что пассивная агрессия от близких людей зачастую проявляется через критику, подтрунивание, игнорирование. Специалист уточнила, что неприязнь в такой ситуации не выражается в открытой форме. Распознать агрессию можно по собственным эмоциям: обычно после контакта с таким человеком остается обида или раздражение.