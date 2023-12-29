Психолог дала советы, как не поругаться с близкими во время праздников Психолог Владыкина посоветовала избегать спорных тем с близкими на праздниках

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Чтобы не поругаться с близкими во время новогодних праздников, следует избегать в общении спорных тем, посоветовала клинический психолог Марина Владыкина. В разговоре с «360» специалист отметила, что разговоры на общие темы помогут избежать конфликтов. Также важно ставить себя на место другого человека: это позволит понять его точку зрения.

Избегайте тем, которые могут вызвать разногласия. Обратите внимание на общие темы, чтобы избежать споров. Попытайтесь поставить себя на место другого человека, чтобы понять его точку зрения. Проявление терпимости может помочь смягчить напряженные отношения, — пояснила Владыкина.

Специалист порекомендовала стараться сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации окружающих. Также важно учитывать личное пространство других людей, не настаивать на своем мнении, если это раздражает близкого, и заранее обсудить планы на Новый год и праздничные каникулы. Предотвратить конфликты можно, если чаще демонстрировать родным заботу.

Старайтесь обходить острые углы в разговорах, не акцентировать внимание на неприятных вещах, а искать положительные моменты в сложившейся ситуации — они всегда есть, — заключила Владыкина.

Психолог Дмитрий Довгалюк ранее посоветовал попробовать нетипичные для себя виды деятельности во время новогодних праздников. Любителям активного отдыха стоит попытаться провести время дома, а приверженцам спокойного времяпрепровождения могут подойти долгие прогулки.