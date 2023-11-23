Психолог дала советы, как научиться отстаивать личные границы Психолог Кузина: чтобы защитить свои личные границы, нужно их определить

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Чтобы научиться отстаивать свои личные границы, необходимо в первую очередь их определить, посоветовала психолог Катерина Кузина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что нужно разобраться, в каких ситуациях при взаимодействии с окружающими возникают злость, агрессия, стыд или растерянность.

Теперь поразмышляйте, всегда ли нужно смиряться с возникающим дискомфортом или же хотя бы иногда стоит сообщить о нем вслух. Вероятно, что посторонний человек вообще не понимает, что нарушает чьи-то границы, если вы все время молчите и терпите, — пояснила психолог.

Также важно работать над самооценкой. Специалист отметила, что уверенные в себе люди не боятся сказать другим, когда их что-то не устраивает. Кроме того, необходимо научиться отказывать людям. По словам Кузиной, говорить «нет» нужно доброжелательно, но уверенно. При этом необязательно объяснять причины своего отказа. Психолог рекомендует также уверенно и спокойно заявлять, когда окружающие нарушают личные границы.

Психолог Наталья Видерман ранее рассказала, что неумение отдыхать, невозможность отказаться от достижения сверхзначимой цели, общее недовольство собой могут указывать на синдром отложенной жизни. По ее словам, невозможность наслаждаться сегодняшним днем также может говорить о наличии данной проблемы.