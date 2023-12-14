Психолог дала советы, как избежать стресса перед Новым годом Психолог Копылова посоветовала ставить реалистичные задачи перед Новым годом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы успеть завершить все дела перед Новым годом и не столкнуться со стрессами и эмоциональным истощением, важно ставить перед собой реалистичные задачи, посоветовала психолог Иляна Копылова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметила, что не надо пытаться закрыть проекты, на которые требуется много времени.

Составьте реалистичный план. Реалистичные задачи помогут достичь желаемого и не выгореть в середине пути. Если на рабочий проект нужен месяц, не пытайтесь закрыть его за 10 дней до Нового года, — пояснила психолог.

Те задачи, которые нельзя выполнить за 10 дней, лучше оставить на следующий год. Например, не стоит пытаться наладить все рабочие процессы за две недели. Психолог подчеркнула, что можно получить более качественный результат, если дать себе больше времени.

Кроме того, важно не пытаться сделать все идеально. Копылова предупредила, что перфекционизм приводит к депрессии, повышает тревожность и мешает достигать целей. Лучше всего расставить приоритеты, начиная со срочных дел. Также не стоит забывать об отдыхе.

Психолог Денис Хакимов ранее рассказал, что ранняя подготовка к Новому году может привести к эмоциональному истощению. Специалист посоветовал готовиться к празднику постепенно, избегая спешки и суеты, чтобы сохранить позитивный настрой.