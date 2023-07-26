Психолог дала совет россиянам, у которых нет друзей Психолог Булгакова посоветовала россиянам понять значение слова «дружба»

Фото: Shutterstock.com

В современном обществе многие неправильно понимают значение дружбы, рассказала в беседе с «Радио 1» психолог Анастасия Булгакова, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым у 79% россиян есть друзья, а у 16% — нет. Специалист посоветовала россиянам, которые не имеют друзей, не печалиться и стать самодостаточными — только тогда в жизни могут появиться настоящие товарищи.

Если ты почувствуешь себя самодостаточным, поймешь, что тебе не нужен друг, чтобы пойти в театр, чтобы пойти на прогулку, чтобы развиваться, тогда ты притянешь подобное, — подчеркнула психолог.

По ее мнению, многие вкладывают в понятие дружбы неверный смысл, заводя друзей из-за их социального и экономического положения, что является свидетельством психологического нездоровья общества.

Дружба — это когда ты с другом и в горе, и в радости, независимо от того, какое у него социальное положение. <...> 16 процентов, которые не имеют друзей, просто переосмыслили себя и поняли, что на сегодняшний день общество заболело. Нам надо излечиться, — высказала мнение эксперт.

Ранее психолог Маргарита Алексеева посоветовала сообщать партнеру о расставании лично, глядя в глаза. При этом перед разрывом отношений лучше рассказать «все, что считаете нужным».