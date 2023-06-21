Психолог дала совет, на что обратить внимание в начале отношений Психолог Крушинских посоветовала обратить внимание на личность партнера в начале отношений

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В начале отношений важно в первую очередь обратить внимание на личность человека, а не на свои ожидания от него, посоветовала медицинский психолог Любовь Крушинских. Она рассказала РИАМО, что очень часто люди в этот период допускают ошибку, когда начинают наделять партнера чертами близких.

Чаще всего мы встречаем и узнаем в другом кого-то из своих значимых близких. Это происходит бессознательно. Мы знаем с детства того, кто для нас значим, и потом этими чертами уже наделяем своего партнера. <...> Начало отношений — важный этап, на котором важно видеть и себя, и партнера реальными, — пояснила специалист.

По словам психолога, перед тем как вступать в отношения, нужно задать себе вопрос, не является ли это попыткой убежать от чего-то или кого-то. При положительном ответе стоит попытаться самостоятельно прожить предыдущие травмы. Крушинских подчеркнула, что следует сначала познакомиться с самим собой и пожить одному или одной. Такой период в психологии называют монада.

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Вступая в отношения, важно обратить внимание на то, какие ценности важны для партнера, и проанализировать собственные. Отличным показателем этого является отношение к близким или родным и то, как о них отзывается партнер. Скорее всего, в будущем он так же будет вести себя в отношениях, подчеркнула психолог.

Кроме того, на первой стадии стоит понять, какие чувства вызывает партнер. Так, при возникновении к нему жалости есть опасность стать спасателем в этих отношениях. При этом не стоит рвать все контакты при ощущении злости или отвращения. Они могут оказаться следствием воспоминаний о чем-то или ком-то из прошлого. Эксперт также подчеркнула, что может проявляться недовольство из-за ожиданий или собственных установок.

Профессор психологии Айрин Левин ранее предупредил, что частые отмены встреч со стороны девушки могут оказаться одним из скрытых признаков для мужчины, что он является «запасным вариантом». Он уточнил, что обычно в такой ситуации возлюбленная не будет искать себе оправданий, не предложит взамен другого варианта провести время и не будет испытывать раскаяния.