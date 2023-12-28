Психолог дала совет, как выбрать подарок подростку на Новый год Психолог Гришина: при выборе подарка подростку важно учитывать его желания

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При выборе подарка подростку на Новый год важно учитывать его желания, посоветовала психолог Ирина Гришина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что ребенок может воспринять презент, который выбрали родители, как игнорирование его мнения. Кроме того, взрослые, которые не учитывают позицию подростка, продолжают относиться к нему как к ребенку.

Родителю кажется, что он знает лучше, что нужно его ребенку. <...> Думая так, родитель продолжает относиться к нему именно как к ребенку, а не подростку. Когда дети маленькие, <...> подарок от взрослого часто может быть лучше того, что ребенок пожелает себе сам. Однако если так поступить с подростком, он воспримет это как игнорирование его собственного мнения, — пояснила психолог.

Вместе с подростком можно определить и бюджет подарка. Иногда дети могут просить что-то слишком дорогое. Тогда следует не устраивать конфликт, а объяснить, как устроен семейный бюджет. Гришина отметила, что так подросток поймет, какая именно сумма может быть выделена на подарок и почему.

Важно создать баланс между удовольствием и пользой. При этом не стоит дарить вещи первой необходимости. В качестве подарка лучше выбрать то, без чего можно обойтись. Гришина добавила, что можно преподнести подростку нематериальный презент.

Предложите ребенку выбрать день только для вас двоих, чтобы поехать или пойти туда, куда он захочет, вместе. Вы можете приготовить своему ребенку какой-то особенный, любимый им десерт или предложить ему приготовить что-то новое вместе, — заключила психолог.

Стоматолог Людмила Шемякина ранее предупредила, что наиболее вредными в новогодних подарках являются сладости, которые прилипают к зубам. Специалист отметила, что к ним относятся ириски, леденцы и карамель. Такие сладости повышают риски развития кариеса.