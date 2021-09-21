Психолог дала совет, как удержаться от исповеди в соцсетях

В современном мире групповой чат в соцсетях заменяют людям лавочку, на которой раньше сидели и обсуждали всё и всех вокруг. Однако есть такие пользователи, которые в моменты сильных переживаний не могут удержаться и выкладывают на всеобщее обозрение пост, вызывающий у других неловкость. Чтобы не попасть в такую ситуацию, детский психолог Елена Бурьевая в беседе с «Московой 24» советует прорабатывать свои эмоции.

Как пояснила специалист, когда человек публикует в соцсети написанные сгоряча свои жизненные истории, это говорит о его потребности в самотерапии. Но для этого, по её мнению, не стоит использовать чаты,

Очень хороший метод прорабатывать все свои непрожитые эмоции и ситуации – это вести личный дневник, в котором можно писать о том, как прошёл день, что было хорошего и что плохого или даже рисовать свои эмоции, - пояснила психолог.

Как отметила Бурьевая, ведение дневника – это более «экологичный» способ самотерапии, нежели исповедь в общем чате.

Также, по словам психолога, есть люди, которые в общих чатах любят рассылать различные пугающие истории, например о мошенниках или педофилах, под видом того, что хотят предостеречь других. На самом деле они так снижают собственную тревогу и страхи, связанные с этой темой, считает специалист.

По мнению психолога, чтобы не стать возмутителем спокойствия в чате нужно свои страхи прорабатывать: записать их на листочке, а потом задать себе вопросы: «От чего оберегает меня этот страх?», «Что необходимо сделать, чтобы эта ситуация не случилась?», «Каких знаний не хватает мне, моему ребенку?» и так далее.

Ранее психолог психолог Наталья Панфилова назвала способы борьбы с эмоциональным выгоранием. По её словам, признаками выгорания может стать быстрая утомляемость и частая раздражительность, невозможность сосредоточиться на работе, а также нелепые ошибки, связанные с невнимательностью.