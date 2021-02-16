Психолог дал совет, как снизить стресс от шестидневной рабочей недели

https://static.news.ru/photo/7d9279c4-70ea-11eb-a2e8-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Кандидат психологических наук и доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко поделилась советом, как проще пережить длинную рабочую неделю перед праздниками без лишнего стресса и переутомления.

На неделе с 15 по 21 февраля жителей России ждут шесть рабочих дней из-за переноса рабочего понедельника 22 февраля на ближайшую субботу. Это даст жителям страны три выходных дня с 21 по 23 февраля в связи с Днём защитника Отечества.

По её словам, россиянам не стоит зацикливаться на том, что на текущей неделе придётся отработать шесть дней кряду вместо привычной пятидневной недели, а мысли о длинных выходных должны помочь сохранить позитивный настрой.

Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведём выходные дни, что мы сделаем, как отдохнём, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей лёгкостью, — рассказала Овчаренко в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что большинство сотрудников справляются с шестидневной рабочей неделей без проблем, но для некоторых профессий, особенно тех, которые требуют повышенной концентрации в рабочее время, лишний рабочий день может стать серьёзной нагрузкой.

Для облегчения нагрузки Овчаренко посоветовала откладывать самые простые и приятные обязанности на потом и в первую очередь решать наиболее сложные задачи.

Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что «лягушку» надо есть утром и сразу. Под «лягушками» подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжёлые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела, — пояснила психолог.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер-психолог из TikTok рассказал об универсальном способе засыпать за пять минут даже при бессоннице.